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Родственники Золотухина вернулись к разделу наследства артиста

Валерия Золотухина не стало в 2013 году. Артист умер от рака мозга. Завещания он не оставил. Об этом в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала последняя любовь артиста, актриса Ирина Линдт.

Родственники Золотухина вернулись к разделу наследства артиста
© РИА Новости

Как сообщает «Комсомольская Правда», тогда на наследство претендовали официальная жена Тамара Гусева, старший сын Денис, рожденный первой женой актера Ниной Шацкой, а также сын Иван, которого артисту родила любовница Ирина Линдт.

После смерти Золотухина наследники разделили между собой около 3,5 миллионов рублей, оставшихся от покойного.

В 2019 году умерла Тамара Гусева. Есть ли наследники с ее стороны, претендующие теперь на ее имущество, Ирина Линдт журналистам не сказала, равно как и о доле единственной внучки актера Маши.

Сыновьям Золотухина теперь предстоит разделить четырехкомнатную квартиру на Таганке, в которой артист проживал со своей официальной женой Тамарой. А также двухкомнатную квартиру, в которой Золотухин проживал с Линдт. Как известно, актер жил на две семьи.

«При продаже квартиры доля будет стоить на 30-50% меньше, чем если продаешь квартиру целиком. Я предложила оставить двухкомнатную квартиру Ване. Я не могу обеспечить его квартирой. Денег с доли хватит только на какую-нибудь студию в далеком Подмосковье», — сообщила Линдт.

По словам Ирины Линдт, врачи рекомендовали актеру написать завещание, но она не стала просить возлюбленного об этом.

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