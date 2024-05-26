Родственники Золотухина вернулись к разделу наследства артиста

Валерия Золотухина не стало в 2013 году. Артист умер от рака мозга. Завещания он не оставил. Об этом в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала последняя любовь артиста, актриса Ирина Линдт.

Как сообщает «Комсомольская Правда», тогда на наследство претендовали официальная жена Тамара Гусева, старший сын Денис, рожденный первой женой актера Ниной Шацкой, а также сын Иван, которого артисту родила любовница Ирина Линдт.

После смерти Золотухина наследники разделили между собой около 3,5 миллионов рублей, оставшихся от покойного.

В 2019 году умерла Тамара Гусева. Есть ли наследники с ее стороны, претендующие теперь на ее имущество, Ирина Линдт журналистам не сказала, равно как и о доле единственной внучки актера Маши.

Сыновьям Золотухина теперь предстоит разделить четырехкомнатную квартиру на Таганке, в которой артист проживал со своей официальной женой Тамарой. А также двухкомнатную квартиру, в которой Золотухин проживал с Линдт. Как известно, актер жил на две семьи.

«При продаже квартиры доля будет стоить на 30-50% меньше, чем если продаешь квартиру целиком. Я предложила оставить двухкомнатную квартиру Ване. Я не могу обеспечить его квартирой. Денег с доли хватит только на какую-нибудь студию в далеком Подмосковье», — сообщила Линдт.

По словам Ирины Линдт, врачи рекомендовали актеру написать завещание, но она не стала просить возлюбленного об этом.