Меньшова призналась, что была жертвой абьюзера

Юлия Меньшова ведет свой YouTube-проект «Самопознание». Телеведущая пригласила психолога Ларису Суркову, с которой поговорила о домашнем насилии. Оказалось, что в свое время его жертвой стала и сама звезда. Она не считает это случайностью, сообщает Экспресс Газета.

«Ведь вы, например, наверняка уверены, что жертвой абьюзивных отношений становятся неприметные женщины с изначально заниженной самооценкой? Правильный ответ — нет. Скорее, наоборот: яркая, дерзкая и независимая женщина гораздо более ценный трофей для потенциального тирана», —считает Юлия Владимировна.

Юлии было всего 17 лет, когда она влюбилась в молодого человека на несколько лет старше себя. У него был очень агрессивный отец, и как считает Меньшова, это повлияло на его поведение. Юля долго терпела и пыталась наладить отношения, но в конце концов поняла, что теряет себя, и закончила этот роман, невзирая на неостывшие чувства.

Сейчас Юлия Меньшова возвращается на ТВ с новым проектом на канале «Домашний», где будет представлять интервью с различными гостями, как уже известными, так и новыми. Н Ожидается, что из-за различия аудитории интерес к программе будет высоким. Первый эфир запланирован на 8 июня в 23:00. Теперь «Сама Меньшова» будет доступна не только в Интернете, но и на телевидении.