Боня дала отпор хейтерам

Наряды Виктории Бони, сумевшей в последний момент попасть на 77-й Каннский международный кинофестиваль, подверглись критике как очевидцев, так и фолловеров, оценивших ее фотоотчет о мероприятии.

У Виктории было два платья и оба, по мнению хейтеров, неудачные. Розовое с перьями из-за неудачной линии горловины лишило ее шеи и сделало фигуру прямоугольной. Избыточные воланы и рюши на салатовом платье вызвали у подписчиков ассоциацию с капустой…

Также было отмечено, что, в основном, фотографии, которые выложила Боня, были сделаны со спины, пишет портал passion.ru.

Телеведущая резко ответила:

«Когда вас начнут узнавать со спины, вы уже не станете писать подобных комментариев.

В этом году на Каннский фестиваль из России попали три популярные девушки, и каждая связана со скандальным реалити «Дом-2». Ксения Собчак была ведущей шоу, Виктория Боня — его участницей, так же, как и Виктория Романец.