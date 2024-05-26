Васильева поделилась рецептом стройности: 750 килокалорий в день

Татьяна Васильева даже в 77-летнем возрасте сохраняет юношескую стройность. Звезда не прерывает тренировки даже находясь на больничном с серьезной травмой.

«Я бежала с бубном по полу со скользким покрытием, споткнулась и упала. Нога неудобно повернулась, и я услышала знакомый хруст», - рассказала актриса.

Тем не менее, Васильева продолжает заниматься спортом, да еще и села на диету, пишут 7days.

«В одной руке у меня костыль, в другой — гантеля, потом меняю. Без спорта я умираю. Диета у меня простая: спортивное питание, его привозят в контейнерах. Я дошла до последнего уровня — 750 килокалорий в день», - раскрыла она все секреты.

Актриса Татьяна Васильева сообщила в шоу «Звезды сошлись», что сломала ногу в пятый раз. Васильева рассказала, что врачи прописали ей лекарства, чтобы кости лучше срастались.

Однако артистка их не пьет. Актриса понадеялась, что «все само» заживет. Она не верит, что таблетки ускорят этот процесс.