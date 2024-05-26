Певица Леди Гага заявила, что ее новый альбом не будет похож «ни на что другое»

Американская поп-артистка Леди Гага рассказала, чего стоит ждать от ее новой музыки. По словам певицы, с помощью новой музыки она пытается «погрузиться в искусство интенсивности». Этот концепт пришел к ней в голову во время гастролей в поддержку альбома Chromatica (2020).

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Гага также отметила, что в последнее время проводит в студии каждый день. Певица заявила, что не сомневается в теплом приеме ее новой музыки. Слова артистки цитирует NME.

Последний лонгплей Гаги выходил в 2021 году: в записи Love For Sale также участвовал Тони Беннетт. С тех пор певица была занята на съемках второй части фильма Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом. Премьера сиквела запланирована на октябрь 2024 года.

Когда именно стоит ждать новинку от Гаги, пока неясно.