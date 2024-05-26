Штурм похвасталась тонкой талией

Наталья Штурм в прошлом году сделала пластическую операцию. Звезде, в частности, сделали липосакцию.

«Моя талия сейчас 63 см. У Гурченко было 48, у Ким Кардашьян – 61 см, у Меган Фокс – 56 см. Секреты есть, корсет, диеты, пластика. Но у меня самый большой плюс при такой тонкой талии! Успейте возразить пока я в голодный обморок не упала», – сообщила певица в личном блоге.

Накануне Наталья выложила в микроблоге фотоотчет с отдыха. И на снимках отчетливо видно, что после липосакции кожа на животе не восстановилась, она собралась в дряблые складки. Об этом пишут 7days.ru.

Подписчики сочли пластическую операцию явно неудачной. Но сама Наталья так не думает и резко поставила критиков на место.

«Не там вы талии ищите! Талия у меня! У остальных бревна. Фигура должна выглядеть как статуэтка. Если у вас нет талии — все сиси и попы бессмысленны! Но талия дается от бога», - заявила исполнительница.

Ранее певица Наталья Штурм сообщила в шоу «Звезды сошлись», что у нее появились новообразования на животе. Некие шишки на животе Штурм появились после липосакции. Однако сама артистка не считает, что новообразования связаны с пластикой. Она объяснила, что некоторое время после липосакции все было «замечательно».