Малахов высказался о стремлении молодежи к легким деньгам

Андрей Малахов заявил, что огорчен стремлением многих современных молодых людей быстро заработать денег, не гнушаясь нарушениями моральных правил, а то и закона.

«Часть молодежи сейчас зарабатывает вебкамом. Во времена моей молодости было немыслимо представить, что можно получать деньги, раздеваясь перед монитором. Конечно, фильмы для взрослых снимали и тогда, но все знали, что такое СПИД, понимали, чем это может закончиться. Говоря совсем просто, было стремновато. Вебкам пугает своей доступностью», — сказал он журналистам.

Малахов отметил, что юноши и девушки, глядя на некоторых героев социальных сетей, хотят, не имея образования и не приложив усилия и труд, добиться известности и богатства. Об этом пишет СтарХит со ссылкой на Psychologies.

Ему лично, чтобы добиться карьерных высот, потребовались долгие годы упорной работы и самосовершенствования.

«Когда я стартовал в профессии, то изучал пути телеведущих, смотрел их интервью, даже ходил к домам, где они жили, старался как-то с ними встретиться, увидеть их в реальной жизни. Иногда разочаровывался, но это тоже важная часть процесса становления. Пройти путь к успеху можно только в том случае, если ты сфокусировался на цели и готов много, упорно, последовательно работать», — считает Андрей Николаевич.

Ранее Андрей Малахов публично попросил прощения у Ларисы Гузеевой.