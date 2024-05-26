Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустила полиция

Полиция Нидерландов отпустила тринидадскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, которую ранее задержали в аэропорту Амстердама. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Отмечается, что правоохранители отпустили исполнительницу около 21:00 по местному времени после того, как она оплатила штраф. Размер взыскания не уточняется.

Ранее в сети появилось видео задержания Ники Минаж. Сообщалось, что у певицы обнаружили легкие наркотики в аэропорту Амстердама. В свою очередь, Минаж пожаловалось, что полицейские помешали ей выступить в Нидерландах и обыскивают ее вещи.