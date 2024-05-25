Мизулина оценила вероятность дуэта с SHAMAN

В Красноярск приехала директор «Лиги интернета» Екатерина Мизулина. Это было рабочее мероприятие, в ходе которого она встретилась с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, школьниками и студентами. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Во время разговора со школьниками в Красноярске одна из учениц поинтересовалась, могла ли бы глава «Лиги интернета» записать совместный клип с певцом.

«Да Бог его знает, время покажет. Мы друзья», — сказала Мизулина, добавив, что не исключает такой возможности и берет уроки вокала.

Екатерина Мизулина ранее говорила, что слушает только песни Дронова и гимн России.