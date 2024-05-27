Лепс заявил о желании сотрудничать с Егором Кридом

Народный артист России Григорий Лепс прокомментировал слухи о том, что он может выпустить совместную песню с Егором Кридом. Четкого ответа музыкант не дал, заявив, что будущее покажет.

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Лепс также заметил, что никогда не возражает против сотрудничества с менее опытными артистами. В беседе с Пятым каналом музыкант заявил, что все будет зависеть от них, ведь они «замотивированы», а вот ему уже безразлично, петь или не петь.

Если коллаборация состоится, она будет не первым для Лепса дуэтом с молодым артистом. Ранее он уже выпускал фиты с Мотом, Ваней Дмитриенко, ЮрКиссом и другими. В дискографии Крида же есть совместные композиции с Михаилом Шуфутинским и Филиппом Киркоровым.

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