Экс-солист Iron Maiden заявил, что группа не относилась к новой волне хеви-метала

Первый вокалист Iron Maiden Пол Ди'Анно заявил, что группа не была частью так называемой новой волны британского хеви-метала на рубеже 70-80-х. По мнению музыканта, критики отнесли их к этому направлению потому, что не могли точнее определить их творчество.

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«Мы чувствовали себя чем-то отдельным. Музыкальные журналисты не могли классифицировать нас — мы были хеви-метал-группой, но играли быстро, как панки, еще и со всеми этими сложными риффами. Они не знали, как нас назвать, поэтому отнесли нас к новой волне британского хеви-метала», — поделился Ди'Анно в интервью Metal Hammer.

Термин «новая волна британского хеви-метала» характеризует не звучание музыки, а само явление на сцене Великобритании, когда тяжелая музыка стала снова набирать популярность. Такое определение ввели, чтобы отличать старый хеви-метал (Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple) от нового. Представителями этого направления считают такие коллективы, как Def Leppard, Venom, Saxon и другие.

Ранее нынешний фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон заявил, что ему неважна классификация рок-музыки.