В Англии пройдет крупнейшая выставка, посвященная группе Oasis

Крупнейшая выставка, посвященная брит-поп-коллективу Oasis, пройдет летом в городе Солфорд, Англия. Там будут представлены редкие памятные вещи группы, а также избранная коллекция из шести гитар Ноэла Галлахера.

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В клубе Salford Lads and Girls Club разместятся «каждый релиз, предмет, изображение и история с 1992 по 2009 год и по сей день», передает NME.

«Ранее мы никогда не видели столько исторических вещей, собранных в одном месте в честь какой-либо группы, не говоря уже о таком коллективе, как Oasis, столь обожаемом во всем мире. На них формировались поколения, и для фанатов увидеть эту обширную коллекцию, от самых ранних демо-записей до их нынешних сольных проектов, — это по-настоящему уникальный опыт», — отметил один из организаторов выставки Кайл Дейл.

Сейчас Oasis готовят к переизданию свой дебютный альбом Definitely Maybe (1994), которому в августе стукнет 30 лет. В преддверии этого события Лиам Галлахер отправится в тур с гитаристом Полом Артурсом, но без брата Ноэла.

Oasis распались в 2009 году после очередной ссоры братьев. После этого каждый из них продолжил сольную карьеру.