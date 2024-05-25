Продюсер прокомментировал провал Смольянинова* за рубежом

Артур Смольянинов недавно выступил в Риге с концертом под названием «Слова и музыка». Зал, совсем небольшой, был не менее чем наполовину пуст, пишут news.ru.

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с журналистами

объяснил, что подобный провал был неизбежен.

«Смольянинов — актер именно в России. Что он может за границей? Он непопулярный там, его творчество никому не нужно. Пошутить как Галкин* он не может. Его участь — играть в спектаклях, может быть, в главной роли. А лично сам — вы видите результат, — сказалРудченко.

Ранее стало известно, что звезда фильма «9 рота» выступает в латвийских кафе вместе с пианистом и называет этот творческий коллектив «камерным-камерным» составом группы cheLovek.

Позже появилась информация о мизерном размере гонорара артиста за концерт в кафе.

*Признаны иноагентами в РФ