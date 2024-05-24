Галкин* решил сменить имидж

Российский юморист Максим Галкин* поменял имидж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Поклонники комика заметили перемену после того, как Галкин* опубликовал видео, в котором он анонсировал свои концерты в Вене и Амстердаме. На кадрах можно увидеть, что артист отрастил усы.

Источник отмечает, что некоторые поклонники даже не сразу узнали Галкина*. Некоторые из подписчиков отметили, что теперь юморист стал похож на легендарного солиста группы Queen Фредди Меркьюри.

Ранее певица Алла Пугачева и Галкин* посетили концерт группы «ДДТ».

*признан Минюстом России иностранным агентом.