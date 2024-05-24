Беллу Хадид заподозрили в новой пластической операции

Модель Белла Хадид, появившаяся на Каннском кинофестивале спустя несколько месяцев отсутствия, сделала новую пластическую операцию. Она поправляла нос, так как кончик его изменился.

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На это обратил внимание пластический хирург Владислав Григорянц, сравнив фотографии Хадид с последнего выхода и более ранние снимки.

«По всей вероятности да, была пластика», - сказал врач сайту Woman.ru.

Григорянц полагает, что Хадид перенесла не одну операцию. Она могла сделать височный лифтинг, а также ринопалстику. Положение бровей у модели стало выше, виден восполненный объем в лице.

В целом, говорит врач, лицо стало свежее и светлее.

Ранее сообщалось, что Хадид сделала комплимент блогеру Виктории Боне. Напомним, та перенесла аналогичную операцию, что и модель. Обе знаменитости оперировались у одного хирурга и сделали «лисьи глазки».