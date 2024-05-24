Звезда Comedy Woman попала в больницу

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева год назад столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Комедиантка тогда рассказывала своим поклонникам, что врачи обнаружили в ее груди новообразование. После длительных обследований знаменитости провели операцию по удалению опухоли. К счастью, она оказалась доброкачественной.

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Поклонники Надежды серьезно переживали за ее состояние. На странице личного блога Сысоева рассказывала, что после перенесенного хирургического вмешательства у нее буквально началась вторая жизнь. Артистка благодарила фанатов за искренние слова поддержки, цветы и вкусные презенты. По словам комедиантки, это было очень ценно для нее.

Однако сегодня Надежда Сысоева вновь заставила поклонников серьезно забеспокоиться. Артистка опубликовала в своих социальных сетях фотографию из медицинского учреждения. При этом звезда Comedy Woman не уточнила, по каким именно причинам она вновь оказалась в больнице.