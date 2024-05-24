Вера Брежнева показала интерьер квартиры в Париже

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото квартиры в Париже.

Вера Брежнева показала интерьер в классическом стиле: с белыми стенами, мраморным камином, золотой лампой и картиной в современном стиле. Певица сидела за рабочим столом и работала за ноутбуком.

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С 2015 года Вера Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, однако в октябре 2023 года подтвердила развод с ним. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них не было. Причину расставания пара не раскрыла.

Однако в апреле Вера Брежнева показала отдых на их с Меладзе вилле в Италии. Певица не уточняла, с кем проводит время в загородном доме.

Вера Брежнева в 2001 году родила девочку Софью от Виталия Войченко, с которым рассталась через несколько лет после этого события. Дочь исполнительницы носит фамилию не биологического отца, а отчима, бизнесмена Михаила Кипермана. Девушка признавалась в соцсетях, что очень его полюбила и даже после развода матери с предпринимателем не стала ее менять.

Ранее стало известно, что Брежнева испытывает проблемы с деньгами.