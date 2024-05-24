Ведущий «Модного приговора» купил сумку-пачку чипсов за 170 тысяч рублей

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов купил сумку-пачку чипсов. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Мои новые любимые чипсы. HOT by BALENCIAGA», — написал Рогов.

Стоимость изделия на официальном сайте составляет $1850 (около 170 тысяч рублей).

На днях стилист Рогов назвал самую модную обувь весны и лета. Эксперт рекомендовал обратить внимание на топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В апреле стилист заявил, что вместо надоевших шапок-бинни, бейсболок и панам стоит присмотреться к ковбойским шляпам из денима. Одна из них представлена в коллекции бренда Miu Miu. Сочетать аксессуар советуют с белыми топами, пестрыми свитерами и рубашками из синего денима.