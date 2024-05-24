Апина появилась на съемках сериала про «Комбинацию» после скандала

Певица Алена Апина приняла участие в съемках сериала, посвященного группе «Комбинация», в Саратове, пишет aif.ru. За процессом съемок можно было наблюдать на большом экране, так как журналистам не разрешили присутствовать на месте.

© News.ru

Режиссер Никита Власов отметил, что Апина согласилась сыграть роль в эпизоде, где композитор Виталий Окороков предложил ей присоединиться к группе. В сериале роль певицы исполнила Анастасия Уколова.

Мы снимаем сцену, в которой композитор группы «Комбинация» Виталий Окороков предлагает Алене Апиной петь в группе. Он встретился с ней в консерватории и уговорил ее принять участие в записи их первого хита, — сказал Власов.

Ранее Апина хотела подать иск против Окорокова. По ее словам, продюсер использует ее фонограмму на бэк-вокале в новом музыкальном проекте Russian Girls, однако гонорар за это она не получает.

До этого Апина уже обращалась в суд с требованием запретить исполнять песню «Бухгалтер» ее коллеге, певице Альбине Джанабаевой. Та перепела композицию в эфире телешоу «Три аккорда» на Первом канале. Сама передача с выступлением Джанабаевой вышла около двух лет назад, однако Апина обнаружила ее сравнительно недавно. После обращения в суд Роскомнадзор заблокировал выпуск передачи в интернете.