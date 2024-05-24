Милонов ответил Макаревичу*, обидевшемуся на него за фразу о ледорубе

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил обидевшемуся на него певцу Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ). Он назвал музыканта «подонком».

В программе на федеральном канале Милонов заявил, что готов дать Макаревичу* ледорубом по голове. Артист отреагировал на это в соцсетях и стал интересоваться, все ли можно депутатам или речь идет о подсудном деле после высказываний.

«Депутатам не всё можно, потому что Макаревич* сбежал, и я не могу его достать. Но я обещаю, что, если у меня будет такая возможность, я не разочарую его ожиданий…», - сказал Милонов изданию «Абзац».

Он пообещал сделать «перформанс мексиканского стиля» при удобном случае и отметил, что певец утратил право на признание человеком.

«Он мерзавец и подонок», - заявил Милонов.

Ранее сообщалось, что сын Макаревича* Иван вышел в свет в Москве. Он рассказал, что занялся режиссурой.

Выход Ивана в свет состоялся после скандала с отцом. Певцу позвонили пранкеры, в разговоре с которыми он заявил о нежелании возвращаться в Россию. Артист, думая, что разговаривает с президентом Украины, также сообщил, что не против помогать украинским военным.

*признан иноагентом на территории РФ