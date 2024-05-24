65-летнюю Мадонну заметили в компании молодого певца

Личную жизнь 65-летней американской певицы Мадонны (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) смело можно назвать разнообразной. Минувшим вечером, к примеру, исполнительницу заметили в компании 37-летнего французского певца Эрика Лабата. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому…».

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На опубликованных источником снимках Мадонна и ее новый избранник весело проводили время в ночном клубе. Артистка выглядела стильно в эффектном наряде с глубоким декольте. Образ исполнительницы дополнили короткие шорты и кожаные перчатки. Молодой спутник знаменитости Эрик Лабат предпочел светлую рубашку в голубую клетку и джинсы.

В Telegram-канале отметили, что новый избранник Мадонны слишком уж староват для нее. Ранее артистка даже не смотрела в сторону парней старше 25 лет.

В начале мая этого года WomanHit писал, что бесплатный концерт 65-летней Мадонны набрал порядка 1,6 млн зрителей. Исполнительница выступила на знаменитом пляже Копакабана (Рио-де-Жанейро). Творчеством артистки наслаждались не только местные жители, но и гости из соседних стран.