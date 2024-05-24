Как купить билеты на самолет и поезд дешево в 2024 году: цены и лайфхаки

Стоимость билетов на концерт SHAMAN (6+) в Нижнем Новгороде достигает 9 тысяч рублей. Информация появилась на сервисах по продаже билетов.

Мероприятие состоится в КЗ «Юпитер» 7 октября. Самые дешевые билеты на него можно приобрести за 2 тысячи рублей.

23 октября певец выступит (6+) в ДК Химиков в Дзержинске. Стоимость билетов составляет от 2 до 8 тысяч рублей.

Ранее актер Марк Эйдельштейн назвал Нижний Новгород идеальной кинолокацией.