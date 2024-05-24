До тех пор, пока Владимир Зеленский не начал появляться в политике, он отлично справлялся со сценической деятельностью, где его, между прочим, часто хвалили за профессионализм. И если Лайма Вайкуле, выдвинувшая по личному мнению Максима Галкина* на пост президента РФ, считает, что юмористы должны заниматься высокие посты в государстве, то Лолита Милявская с этим не согласна.

Лолите доводилось работать с Зеленским ранее в шоу-бизнесе. Она была в восторге от некоторых его личных качеств и уважала как коллегу.

«Я замужем за Россией», — прибывшая из Украины Милявская сделала заявление

«Я была влюблена в Владимира Зеленского как в лучшего продюсера. Но для меня Владимир Зеленский — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех событий: не надо артистам заниматься политикой», — признавалась Милявская.

Впрочем, Лолита не из тех, кто будет слепо следовать убеждениям других. Она четко и детально анализирует происходящее, поэтому делает персональные выводы и не боится говорить о них вслух.

«Мне без разницы, кто и что говорит», — отвечает она заранее на комментарии всех тех, кто готов вступить с ней в полемику относительно состоятельности Владимира на его должности, личных взглядов на мир и любви к друзьям из города детства.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации