Лолита: «Дочь плакала и говорила: «Мама, я не хочу умирать»»

В жизни Лолиты Милявской было много непростых периодов, но один из самых тяжелых — это время, когда она боялась потерять мать и дочь. Все случилось в момент начала СВО.

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Артистка понимала, что ее близкие попали в западню. Им приходилось прятаться от боевых действий. Больше всего, казалось, переживала дочка звезды.

«Дочь плакала два дня и вчера сказала мне: „Мамочка, я не хочу умирать“», — вспомнила страшные дни прошлого исполнительница.

Для того чтобы вызволить мать и дочь из беды, ей пришлось простроить особый план, который женщина до сих пор держит в секрете.

Милявская была вне себя все те дни, пока ждала встречи с родными. После успешного окончания плана Лолита наконец смогла выдохнуть. Кажется, она никогда не осознавала опасность для жизни любимых людей так близко. Это заставило переосмыслить свое существование каждого члена семьи.