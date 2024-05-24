Лолита: «Дочь плакала и говорила: «Мама, я не хочу умирать»»

«Дочь плакала и говорила: «Мама, я не хочу умирать»», — Лолита не может прийти в себя из-за проблем с дочерью
В жизни Лолиты Милявской было много непростых периодов, но один из самых тяжелых — это время, когда она боялась потерять мать и дочь. Все случилось в момент начала СВО.
Артистка понимала, что ее близкие попали в западню. Им приходилось прятаться от боевых действий. Больше всего, казалось, переживала дочка звезды.
«Дочь плакала два дня и вчера сказала мне: „Мамочка, я не хочу умирать“», — вспомнила страшные дни прошлого исполнительница.
Для того чтобы вызволить мать и дочь из беды, ей пришлось простроить особый план, который женщина до сих пор держит в секрете.
Милявская была вне себя все те дни, пока ждала встречи с родными. После успешного окончания плана Лолита наконец смогла выдохнуть. Кажется, она никогда не осознавала опасность для жизни любимых людей так близко. Это заставило переосмыслить свое существование каждого члена семьи.
«Что пережила Лолита тогда, страшно даже представить», «Лолиту безмерно уважаю. Всегда такие правильные вещи говорит и не отвернулась от своих людей даже после непростого момента. Только хочется сказать ей спасибо за то, что она с народом», — пишут россияне в сети.