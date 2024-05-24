Пугачева, слова об СВО, суд из-за пива: как живет Александр Розенбаум

Народный артист России Александр Розенбаум продолжает творческую деятельность. Где музыкант выступит в ближайшее время, что известно о его отношениях с Аллой Пугачевой и политической позиции?

Чем известен Розенбаум

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Санкт-Петербурге. Учился в Первом медицинском институте в Ленинграде, работал в бригаде скорой помощи.

Помимо этого, Розенбаум занимался в вечернем джазовом училище при Дворце культуры им. С. М. Кирова. В 1980 году он принял решение оставить медицину и полностью перейти на профессиональную музыкальную сцену. Выступал в составе групп «Адмиралтейство» и «Пульс», также работал в качестве музыкального руководителя ансамбля «Шестеро молодых».

Сольная карьера Розенбаума началась в 1983 году.

Первая известность пришла к артисту с «одесским циклом» песен. Новый виток его популярности наступил после его визита в Афганистан, где он выступал с концертами для солдат.

За годы творчества Розенбаум написал свыше 850 песен и стихов, издал более 30 альбомов, снимался в художественных и документальных фильмах. Кроме того, музыкант был депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва с 2003 по 2007 год.

Что известно о личной жизни Розенбаума

Первой женой Александра Розенбаума была студентка-однокурсница из медицинского института Татьяна. Пара развелась спустя пять месяцев брака.

В 1975 году исполнитель женился на враче-рентгенологе Елене Савшинской. В 1976 году у супругов родилась дочь Анна.

Был ли у Розенбаума роман с Пугачевой

В 2021 году журналист Денис Сорокин заявил, что между Александром Розенбаумом и народной артисткой СССР Аллой Пугачевой был роман.

По его словам, Примадонна ездила к коллеге на свидания в Ленинград в 1980-х годах, хотя была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным.

«Говорят, что с Аллой Борисовной у них был страстный роман. Я, например, в это верю, потому что Алла Борисовна всегда любила мужчин, любила мужчин красивых, любила мужчин статных. Ставший очень популярным в те годы Александр Розенбаум был еще и настоящим красавцем», — утверждал Сорокин в эфире шоу «Светская хроника».

Что Розенбаум говорил о спецоперации

Александр Розенбаум находится в украинском черном списке артистов, которым не разрешен въезд на украинскую территорию, поскольку они «создают угрозу национальной безопасности».

В 2015 году музыкант сказал, что на Украине происходит «большая беда», которая «сделана разными людьми». Также он поддержал возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Розенбаум положительно относится к проведению спецоперации. В апреле 2022 года он выступил перед ранеными российскими военными в Санкт-Петербурге.

Исполнитель отмечал, что происходящие события воспринимает как «колоссальную человеческую трагедию», однако при этом видит необходимость в борьбе с нацизмом на Украине.

«То, что происходит сегодня, для меня колоссальнейшая человеческая трагедия. Я понимаю причины, я все наблюдаю с Беловежской пущи, я не маленький мальчик, но все равно для меня это тяжелейшая травма духовная. Вот это „стыдно, что я русский, стыдно, что из России“ — это плохо, это нехорошая история. Все, что касается фашизма, нацизма, для меня неприемлемо. У меня вся отцовская линия в Нежине Черниговской области погибла от рук фашистов. Поэтому причины я вижу и понимаю, но это не отменяет колоссальной боли за происходящее», — высказывался он в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Кто и почему подал в суд на Розенбаума

В январе 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что коммунальщики обратились в суд с заявлением на сеть петербургских пивных «Толстый фраер» Александра Розенбаума.

По данным канала, у заведения накопились большие долги за вывоз отходов, а также за электроэнергию.

«По данным SHOT, иск на 385 тысяч рублей от „Невского экологического оператора“ был полностью удовлетворен арбитражным судом. „Толстый фраер“ с января 2022 по февраль 2023 года не платил за электричество и вывоз мусора. Руководство бара попыталось оспорить решение суда и подало апелляцию. В ходе заседаний представители „Толстого фраера“ уверяли, что бары в этот период не работали из-за ковидных ограничений, а значит, никаких отходов (соответственно, и долгов) быть не могло. Позднее представители сети Розенбаума сами же отказались от дальнейших разбирательств, отозвали апелляцию, и теперь заплатят коммунальщикам по долгам. В прошлом году сеть пивных отметила свое 20-летие. Сейчас в Санкт-Петербурге открыто шесть ресторанов», — уточнил SHOT.

Чем сейчас занимается Розенбаум

Александр Розенбаум продолжает творческую деятельность.

В ближайшее время он выступит во Владимире (16 июня), Ярославле (18 июня), Вологде (20 июня), Владикавказе (7 октября) и Пятигорске (9 октября).