Лолита сделала откровенное признание о России

После начала специальной военной операции Лолита Милявская, родившаяся в украинском городе Мукачево и прибывшая в Россию за мечтой покорить эстраду, сразу же сделала заявление о том, каких политических взглядов придерживается. Как отмечают россияне, певица говорит даже больше, чем многие родившиеся в государстве.

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Она четко формулирует мысль и не позволяет никому сбить ее с намеченного ракурса. Менять мнение артистка не намерена. В интервью для НТВ она рассказала, почему однажды выбрала Россию и почему называет ее своим домом.

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«Мне хорошо в своей стране. Я с ней буду разделять абсолютно всё, потому что я за ней замужем. Уж так получилось, что с 1987 года автоматически я замужем за Россией. Лично мне Россия дала, наверное, всё», — заявляла звезда.

Напомним, что в момент начала боевых действий вокалистке пришлось очень сильно переживать за свою семью: ее мама и дочь были в опасной зоне. Лолита просила помощи у тех, кто может как-либо поспособствовать переезду ее близких в РФ.

Исполнительнице улыбнулась удача и она смогла забрать членов семьи, однако, кто и как ей помог в этом, звезда не разглашает.