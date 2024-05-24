Успенская хочет выпустить альбом на стихи Захаровой

Певица Любовь Успенская призналась, что хотела бы выпустить музыкальный альбом на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Стихи дипломата уже стали основой трех песен Успенской. Артистка мечтает, чтобы Захарова написала для нее еще много текстов «и, честно говоря, альбом». Успенская отметила, что с удовольствием исполняет созданные вместе с представителем МИД РФ композиции.

«Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», — сказала она.

По словам певицы, она сблизилась с Захаровой, когда у ее дочери были проблемы со здоровьем. Представитель МИД РФ тогда поддержала артистку и прислала ей стих «Я слишком тебя любила». Благодаря композитору Брендону Стоуну удалось сразу же сочинить песню, которая получилась очень трогательной, добавила Успенская.

Следующей песней на стихи Захаровой стала «Мольба», которая вышла в 2023 году в дуэте с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной, выступающей под псевдонимом Pacha Tati.

«Когда я показала эти слова моей дочери, она спросила меня, не стихи ли это Марины Цветаевой», — сказала исполнительница.

В том же году у Успенской вышла еще одна песня на стихи дипломата: «Сила моя со мной». Она отметила, что Захарова посоветовала назвать ей назвать так весь свой юбилейный концерт.