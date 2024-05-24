«Черт возьми»: бывшая жена Брюса Уиллиса разозлилась из-за певицы Шер

Голливудская актриса и бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур представляла на гала-концерте amfAR Cinema Against AIDS певицу Шер. Однако в какой-то момент она разозлилась на зрителей, которые шумели в зале, передает Daily Mail.

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Вы что, лауреат премии «Эмми», там, в глубине зала? Я, черт возьми, так не думаю! — обратилась к залу Мур.

После этого зрители ненадолго смолкли, а затем раздались нестройные аплодисменты. Однако звезда фильма «Привидение» продолжила речь, назвав Шер иконой стиля и одной из самых талантливых женщин всех времен.

Ранее издание In Touch Weekly сообщало, что Деми Мур тяжело переживает борьбу с деменцией ее бывшего мужа, с которым она была вместе более 10 лет. По словам источников, американская актриса готовится к «эмоциональному прощанию» с Уиллисом.

Согласно публикации, Мур и Уиллис сохранили теплые отношения даже после развода. Она подружилась с новой женой актера Эммой Хеминг и нередко гостила в их доме. По словам собеседника издания, кинозвезде тяжело смотреть на то, как Брюс постепенно перестает узнавать родных.

Хеминг в свою очередь рассказала, что, несмотря на деменцию, Уиллис способен получать позитивные эмоции. Так она ответила на публикацию СМИ, что в жизни «крепкого орешка» больше «нет радости». Хеминг призвала журналистов не запугивать людей, столкнувшихся с похожей проблемой.