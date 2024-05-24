Максим Галкин* столкнулся с финансовыми проблемами

Юморист Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может испытывать финансовые трудности после отъезда из России. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, где он находится сейчас?

Чье выступление посетил Галкин в Израиле

Максим Галкин вернулся в Израиль с Кипра и несколько дней назад посетил спектакль «Сделаны в Одессе» в Тель-Авиве. Соответствующий снимок он опубликовал в микроблоге.

Шоумен в соцсетях поблагодарил украинских актеров Яна Левинзона и Олега Филимонова за «чудесный вечер и фирменный юмор» и назвал их «кумирами». Также Галкин отметил, что во время просмотра спектакля испытал «щемящую грусть».

Что известно о финансовых проблемах Галкина

Народный артист России Юрий Назаров заявил, что Максим Галкин и его жена народная артистка СССР Алла Пугачева за границей испытывают финансовые трудности и «считают копейки».

Помимо этого, Назаров назвал супругов «паршивыми предателями». По его мнению, Галкин и Пугачева сейчас «пожинают плоды своего морального уродства».

«Ну а что они хотели? Вот тоже ребята интересные! Губу раскатали. Жирно им жить захотелось там. А Европа и Израиль не щедрые. Это русский последнюю рубаху с себя снимет ради ближнего. Это русский готов был копить рубли, чтобы купить билет на концерт когда-то любимой зрителями Аллы Борисовны. И только в России они могли ломить такие сумасшедшие цены на билеты. А кому они сдались в Европе? Вот и считают копеечки!» — высказался Назаров aif.ru.

Кто хочет усыновить детей Галкина

Шоумен и актер Стас Барецкий сообщил, что в случае необходимости готов усыновить Максима Галкина и Аллы Пугачевой — двойняшек Лизу и Гарри.

«Что касается детей Пугачевой, то это сложный вопрос. Конечно, они должны остаться с Аллой Борисовной, иногда смогут видеться со своим отцом. Я готов их принять, а почему нет?» — прокомментировал он NEWS.ru.

Недавно Примадонна выпустила песню «Ложный стыд». Поклонники в комментариях проанализировали текст композиции и отметили, что он получился меланхолическим, а также обратили внимание на то, что Пугачева в песне призывает любить ее сильнее, так как ощущает, что чувства партнера постепенно угасают. По мнению пользователей Сети, в композиции есть скрытый смысл, и исполнительница таким образом могла намекнуть на проблемы в отношениях с мужем.

Барецкий также утверждает, что в браке Пугачевой и Галкина случился разлад. Он отметил, что «не держал свечку, но кое-что знает». Шоумен считает, что Примадонна должна вернуться в Россию и жить вместе с ним.

«Она должна вернуться, и мы вместе с ней будем жить. Я думаю, что Россия ее простит. Я давно высказывался, что у них не все хорошо. Конечно, я свечку не держал, но кое-что знаю», — добавил Барецкий.

Где Галкин выступит в ближайшее время

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время юморист выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Вене (6 октября), Амстердаме (8 октября), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

В своем видеообращении в соцсетях Галкин сообщил, что в Вене и Амстердаме будет показана его новая концертная программа.