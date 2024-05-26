Пластика у Хайдарова, конфликт с Тарасовой, скандалы: как живет Рудковская

Продюсер Яна Рудковская похвасталась результатами пластических операций в клинике скандально известного звездного хирурга Тимура Хайдарова. Что изменила в себе Рудковская, в каких скандалах была замечена?

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Что известно о пластике Рудковской

Рудковская поддержала хирурга, которого в Сети окрестили «силиконовым мясником» на фоне скандала, связанного со смертью одного из пациентов при оказании услуг.

«Хочу поддержать Тимура! Вряд ли я согласилась бы раскрыть секрет моих операций если бы не нынешние обстоятельства вокруг имени Тимура. <...> Спасибо, мой друг, что сделал меня почти идеальной», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Как уточнила продюсер, она сделала в клинике Хайдарова липосакцию подбородка и уменьшение груди. Кроме того, хирурги немного проработали область живота и внутренней поверхности бедер, добавила она.

Ранее сотрудника столичной клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова Илью Елагина отправили под домашний арест до 14 июля. Дело об оказании небезопасных услуг было возбуждено в связи со смертью 36-летнего бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова после операции.

Летом 2023 года певицы Слава и Любовь Успенская рассказали, что хирург Тимур Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.

Что известно о скандале Яны Рудковской с Первым каналом

Яна Рудковская потребовала объяснений от Первого канала в связи с решением редакторов вырезать из эфира выступление фигуристов на турнире шоу-программ «Русский вызов». Продюсеру не понравилось, что на телевидении не показали выступление ряда спортсменов, включая подопечную ее супруга Софью Муравьеву.

«Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих, просто вопиющий», — заявила Рудковская.

По словам продюсера, с возникшим вопросом она обратилась к главе дирекции спортивного вещания Первого канала Ольге Черносвитовой, от которой узнала, что решение убрать из эфира выступление Муравьевой было редакционным. Их действия она назвала «безобразием и унижением».

«Мы, Первый канал, делаем что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции — вырезать этот номер, нам он не понравился», — так Рудковская описала реакцию Черносвитовой.

Что известно о скандале Рудковской и Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова попросила Яну Рудковскую не комментировать спортивные новости, поскольку она является «просто женой Плющенко».

В ответ продюсер отметила, что она бы очень хотела быть домохозяйкой, но работает директором академии «Ангелы Плющенко».

«И очень бы хотела быть только домохозяйкой и женой Евгения Плющенко, но есть кое-что, что мне мешает. Я совладелец, соинвестор, основатель и генеральный директор академии „Ангелы Плющенко“. Продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Так что опция сидеть дома и быть только женой и мамой пока отсутствует и, думаю, не скоро еще появится», — сообщила Рудковская.

Что говорит Рудковская о шоу-бизнесе

Яна Рудковская считает, что современному шоу-бизнесу не хватает новых лиц. Продюсер заметила, что ей скучно, поскольку все разговоры об эстраде сводятся к обсуждению исполнителей Димы Билана и Сергея Лазарева.

«Где новые лица? В шоу-бизнесе происходит некая деградация, не хватает хороших исполнителей. На сцене одни и те же», — считает Рудковская.

По ее мнению, перед молодыми талантами сейчас в России открыты большие возможности, однако нет желающих ими воспользоваться.