«Мне приснился сон»: экс-солистка «Тату» рассказала, как у нее нашли рак

Экс-солистка российской поп-группы "Тату" Юлия Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы. Воспоминаниями она поделилась в эфире "Инсайт шоу", выпуск которого опубликован на YouTube .

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По словам Волковой, обследование на предмет онкологического заболевания она прошла в 2012 году, увидев тревожный сон.

"Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная, а на УЗИ нашли узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак", - рассказала звезда.

Певица напомнила, что операция прошла неудачно - в результате хирургического вмешательства был поврежден голосовой нерв, Волкова полностью потеряла голос.

После реабилитации болезнь вернулась, однако новое лечение прошло удачно, с 2019 года Волкова в стадии ремиссии.

Накануне телеведущий Николай Дроздов заявил, что не лечился от рака.