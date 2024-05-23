Лолита пообщалась с Пугачевой о ее разводе

В истории шоу-бизнеса случился день, когда Лолита Милявская вышла в эфир к публике с заявлением о том, что Алла Борисовна решила развестись с Филиппом Киркоровым. Союза больше не было и публике предстояло принять это как факт. Все бы ничего, но у народа остался вопрос: почему вообще о таком деликатном супружеском вопросе говорит Милявская? Лолита в этом ничего необычного не видит. Да, Филипп и Алла доверили ей свою тайну, но только потому что хотели, чтобы информация была преподнесена и воспринята правильно.

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Лолита и сама считала, что говорить с экрана проще. Она вспомнила, как сама раздумывала попросить развод у своего 4 мужа посредством телевизионного эфира, а не личного разговора наедине.

«Сказать ему напрямую мне казалось тяжелее, чем выйти в эфир «Первого канала» и сказать: «Я тебе изменила, я прошу развод». Конечно, передачи не было», – говорила вокалистка.

Для кого-то это прозвучит странно, не так ли? Но главное, что подача устроила бывших мужа и жену. Так Киркоров и Пугачева хотели сгладить острые углы и отказаться от лишних расспросов прессы, поэтому и пообщались с Лолитой, попросив ее помощи.