Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о разводе с Аффлеком

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о возможном разводе с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает Page Six.

Во время пресс-конференции по продвижению фильма «Атлас», один из журналистов спросил исполнительницу, правда ли она разводится с Беном Аффлеком. Прямого ответа Лопес давать не стала.

«Тебе виднее», — заявила она с улыбкой.

Каких-то дополнительных подробностей Лопес не раскрыла.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Лопес и Аффлек уже не живут вместе и готовятся к разводу.