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Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о разводе с Аффлеком

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о возможном разводе с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает Page Six.

Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о разводе с Аффлеком
© globallookpress.com

Во время пресс-конференции по продвижению фильма «Атлас», один из журналистов спросил исполнительницу, правда ли она разводится с Беном Аффлеком. Прямого ответа Лопес давать не стала.

«Тебе виднее», — заявила она с улыбкой.

Каких-то дополнительных подробностей Лопес не раскрыла.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Лопес и Аффлек уже не живут вместе и готовятся к разводу.

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