Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о разводе с Аффлеком
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о возможном разводе с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает Page Six.
Во время пресс-конференции по продвижению фильма «Атлас», один из журналистов спросил исполнительницу, правда ли она разводится с Беном Аффлеком. Прямого ответа Лопес давать не стала.
«Тебе виднее», — заявила она с улыбкой.
Каких-то дополнительных подробностей Лопес не раскрыла.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Лопес и Аффлек уже не живут вместе и готовятся к разводу.
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