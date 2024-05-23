Собчак пригласили на вечеринку Деми Мур в Каннах

Российскую журналистку Ксению Собчак пригласили на вечеринку Деми Мур в рамках Каннского кинофестиваля. Снимком приглашения она поделилась в Telegram-канале.

© Телеграм-канал Собчак

«Угадаете, куда я иду сегодня? Самое желанное мероприятие Каннского фестиваля. В этом году Amfar хостить будешь не Шэрон Стоун (это было в свое время великолепно, но после ареста Вайнштейна многое изменилось), а Деми Мур», — написала Собчак.

На днях Ксения Собчак снялась в ожерелье-наручниках за 250 тысяч рублей в Каннах. Ксения Собчак позировала в белых юбке, жакете и топе. Образ дополнил бежевый клатч, солнцезащитные очки и ожерелье-наручники от российского бренда Outlaw. Стоимость изделия составляет на официальном сайте 250 тысяч рублей. Волосы ей уложили прядями сзади и сделали макияж с красной помадой.

А до этого российскую супермодель раскритиковали за слишком откровенный наряд в Каннах.

Ранее Ксения Собчак в «мешке» вышла на красную дорожку Каннского фестиваля.