Яна Рудковская о Бритни Спирс: «Не верю, что это пишу»

Нет в мире того человека, кто ни разу не слышал о тяжелой судьбе Бритни Спирс. 13 лет поп-дива провела под опекой отца Джейми, который контролировал не только ее финансы и передвижения, но и, по слухам, жестоко издевался. По крайней мере такое впечатление складывается после откровений звезды — недавних в том числе. Но инсайдеры говорят иное: Бритни следует вернуть под опеку, поскольку без контроля она опасна — и для себя, и для других.

К такому же выводу пришла звездный продюсер Яна Рудковская, прочитав свежие новости о певице.

«Сама не верю, что это пишу, но, кажется , снятие опеки с Бритни Спирс пошло ей не на пользу, — поделилась знаменитость. — То, что с ней сейчас происходит, вызывает опасения и у ее близких, и у фанатов».

Яна кратко напомнила о том, что писали о звезде последнее время: выяснилось, например, что во время очередной ссоры с бывшим мужем Сэмом Асгари Спирс накинулась на него с топором, а ее близкие признались, что она не принимает лекарства, зато употребляет алкоголь и психотропные вещества.

«Эпатаж — это часть образа Бритни, но, кажется, он перешел грань. Блин, ну жалко девку, ей Богу жаль», — подытожила продюсер.

Рудковская, к слову, успевает читать таблоиды и активно ведет свой блог даже в отпуске. Вместе со всем своим семейством знаменитость улетела на Мальдивы, где их встретил разбушевавшийся ураган.