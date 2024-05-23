Наташа Королева заявила, что за их с Тарзаном парой наблюдает психотерапевт

Певица Наташа Королева сделала неожиданное признание на концерте в Пятигорске. По ее словам, у нее есть личный психотерапевт, который присматривает за их с Тарзаном (Сергеем Глушко) парой. Об этом сообщает PROZVEZD.

© Passion.ru

Последний месяц выдался для исполнительницы непростым. Она столкнулась с гонениями на телевидении и уехала из Москвы, чтобы передохнуть от скандалов и поправить здоровье. Выбор Наташи пал на санаторий на КМВ, в котором она уже проходила процедуры. И, по всей видимости, артистку настолько тепло приняли, что она даже решила дать первый после бойкота концерт, который, к слову, прошел успешно.

СМИ сообщило, что на выступлении Наташа представила публике своего врача-психотерапевта, к которому обращается уже несколько лет.

«Это мой врач-психотерапевт, он наблюдает за нашей парой», - призналась Королева.

Отметим, что певица обратилась к специалисту после того, как столкнулась с депрессией, а теперь она разрешает вместе с ним сложные жизненные ситуации. По ее словам, если бы она раньше начала проходить терапию, то ей удалось бы избежать многих проблем.

В конце своего концерта Наташа пообещала, что скандал не скажется на ее карьере, и она будет продолжать выступать для своих преданных поклонников.