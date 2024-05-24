Внуку Пугачевой стало плохо в США

Внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков признался, что ему стало плохо в парке развлечений в США, где исполнитель отмечал свое 33-летие. Его слова передает издание "7дней.ru".

"В глазах потемнело, чуть сознание не потерял... Никогда такого не было", - написал знаменитость.

Пресняков-младший пояснил, что инцидент произошел на одном из аттракционов: вагон слишком резко двигался и трясся, из-за чего звезда начал "отключаться". Певец пошутил, что не провел проверку на перегруз в свое 33-летие.

Никита Пресняков пошел по стопам родителей и продолжил семейные династии, с 2015 года он является солистом рок-группы "Multiverse". В сентябре 2022 года певец улетел из России после объявления частичной мобилизации. Музыкант живет с женой, моделью Аленой Пресняковой в США, здесь он начал заниматься съемкой клипов для артистов под творческим псевдонимом Nick Pres.

В мае продюсер Павел Рудченко предположил, что у Преснякова не получится сделать карьеру в США. По мнению критика, даже при сильном "покровительстве" в России из Преснякова "не получилось" сделать артиста. Рудченко отметил, что США - это страна с другим менталитетом, в которой "не нужны наши артисты".