Стало известно о заброшенном состоянии могилы Градского

Могила народного артиста России, певца и композитора Александра Градского находится в заброшенном состоянии. Об этом сообщает KP.RU.

По данным газеты, на данный момент место захоронения артиста представляет собой холмик, на котором находятся завявшие цветы и портрет композитора.

«Памятника на погосте нет, могила Градского даже не огорожена», — говорится в статье.

Отмечается, что ситуация вызвала волну критики в сети.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко объясняла, что обращалась с предложением установить памятник к старшим детям артиста Марии и Даниилу, но они заявляли об отсутствии финансов.

Ранее российский певец, один из наставников шоу «Голос» Леонид Агутин рассказал о последнем разговоре с коллегой Александром Градским незадолго до его смерти.