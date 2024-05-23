Земфире отказали в исключении из реестра иноагентов

Замоскворецким судом столицы был отклонен иск певицы Земфиры* к Министерству юстиций РФ. В нем было требование признать незаконным решение о признании ее иноагентом. Об этом стало известно из заседания суда в четверг, 23 мая.

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— В удовлетворении исковых требований отказать, — заключил судья.

Согласно заявлению представителя Минюста РФ, певица выражала на сайте, в своих социальных сетях и на YouTube-канале несогласие с действиями России и осуждала проведение специальной военной операции. Федеральная служба по финансовому мониторингу также предоставила справку, из которой следует, что Земфира* неоднократно получала финансовую поддержку от иностранных источников.

— Относительно якобы полученных денежных средств, мы не можем ничего прокомментировать, потому что документы закрыты, и нам их не предоставляют, — цитирует представителя певицы ТАСС.

До этого стало известно, что рэпер Oxxxymiron*, которого также признали иноагентом, объявлен в розыск по статье уголовного кодекса. Соответствующая информация была размещена в базе МВД.

*Признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ.