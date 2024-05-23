Павел Прилучный подал в суд на Агату Муцениеце

Никогда такого не было и вот опять: бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце решают очередные разногласия через суд. На этот раз иск подал Павел. Он связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

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«Зарегистрирован иск Прилучного П. В. к Прилучной А. Категория дела: споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав», — сказано в электронной базе.

РИА «Новости» сообщает, что в пресс-службе Головинского суда Москвы не стали комментировать суть иска в связи с тем, что по данному делу «затрагиваются права детей».

Известно, что беседа по заявлению актера назначена на 3 июня.

Ранее Агате Муцениеце удалось через суд добиться увеличения алиментов от Павла Прилучного. После актер обжаловал это решение, посчитав его незаконным и подлежащим отмене.

* Запрещен в РФ.