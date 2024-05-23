Модель Пэрис Хилтон хочет ограничить своих детей от телефонов

Модель и актриса Пэрис Хилтон заявила, что ограничит своих детей от телефонов. Слова знаменитости приводит издание Page Six.

© Parishilton/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Я постараюсь сделать так, чтобы у них не было телефона какое-то время. Некоторым детям дают телефоны в слишком раннем возрасте, а в Интернете так много (опасных) вещей. Я бы не хотела, чтобы мои дети с ними столкнулись. Никогда не думала, что скажу это, но я собираюсь быть строгой мамой», — заявила Пэрис Хилтон.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. В январе 2023-го знаменитость объявила о пополнении в семье. Модель сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон.

В конце февраля поклонники стали переживать за наследницу Пэрис Хилтон. Некоторые интернет-пользователи посчитали странным, что знаменитость регулярно показывает своего сына, но скрывает дочь от посторонних глаз. Недавно актриса впервые показала девочку.