Продюсер раскрыл имя певицы, которая «выстояла» перед Пугачевой

Продюсер Евгений Морозов считает, что Лариса Долина противостояла Алле Пугачевой активнее других звезд. Его слова передает kp.ru.

«Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстояла из ее конкуренток», — подчеркнул эксперт.

По словам продюсера, Примадонна однажды вычеркнула исполнительницу из списка участников «Песни года» из-за натянутых отношений между ними. Впрочем, отмечает издание, Долина не раз отрицала вражду с Пугачевой. Она заявляла, что заняла собственную нишу на российской эстраде, а Пугачева — свою.

«У меня с Пугачевой никогда не было ссор. Я в жизни ни одного слова худого про нее не сказала. Я выше всех сплетен», — признавалась артистка.

Недавно телевизионный продюсер Алина Красная заявила, что главной причиной противостояния Аллы Пугачевой и Софии Ротару были гонорары. Она вспомнила, как однажды Примадонна получила полмиллиона долларов за участие в одном из музыкальных фестивалей в Баку. Эксперт заявила, что ее коллега Ротару «страшно гневалась», узнав о гонораре певицы, потому что на тот момент артистка получала вдвое меньше.