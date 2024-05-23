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Продюсер раскрыл имя певицы, которая «выстояла» перед Пугачевой

Продюсер Евгений Морозов считает, что Лариса Долина противостояла Алле Пугачевой активнее других звезд. Его слова передает kp.ru.

Продюсер раскрыл имя певицы, которая «выстояла» перед Пугачевой
© globallookpress.com
«Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстояла из ее конкуренток», — подчеркнул эксперт.

По словам продюсера, Примадонна однажды вычеркнула исполнительницу из списка участников «Песни года» из-за натянутых отношений между ними. Впрочем, отмечает издание, Долина не раз отрицала вражду с Пугачевой. Она заявляла, что заняла собственную нишу на российской эстраде, а Пугачева — свою.

«У меня с Пугачевой никогда не было ссор. Я в жизни ни одного слова худого про нее не сказала. Я выше всех сплетен», — признавалась артистка.

Недавно телевизионный продюсер Алина Красная заявила, что главной причиной противостояния Аллы Пугачевой и Софии Ротару были гонорары. Она вспомнила, как однажды Примадонна получила полмиллиона долларов за участие в одном из музыкальных фестивалей в Баку. Эксперт заявила, что ее коллега Ротару «страшно гневалась», узнав о гонораре певицы, потому что на тот момент артистка получала вдвое меньше.

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