Продюсер и диджей KAYTRANADA анонсировал альбом Timeless

Гаитянско-канадский продюсер и диджей KAYTRANADA в своих соцсетях рассказал, что выпустит третий лонгплей Timeless 7 июня.

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Музыкант добавил, что уже вышедшие в прошлом году треки Lover/Friend с певицей Рошель Джордан и Stuntin с рэпером Channel Tres войдут в новый релиз. Всего на пластинке окажется 21 песня с Childish Gambino, Charlotte Day Wilson, Anderson .Paak, Thundercat, PinkPantheress и другими звездами на фитах.

Последний сольный полноформатник KAYTRANADA «Bubba» увидел свет в 2019 году и принес артисту «Грэмми» за «Лучший танцевальный/электронный альбом». В мае 2023-го продюсер объединился с рэпером Aminé для записи совместного лонгплея KAYTRAMINÉ.