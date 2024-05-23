Адвокат Успенской заявила, что у Киркорова осталось 3 дня для извинений

Адвокат Любови Успенской заявила, что у Филиппа Киркорова осталось 3 дня для извинений. Елена Сенина прокомментировала конфликт артистов в беседе с Kp.ru.

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В недавнем интервью Филипп Киркоров назвал Успенскую «попрошайкой». Узнав о высказывании, певица отправила Филиппу досудебную претензию, по которой можно уладить конфликт без исков. Любовь требует, чтобы Киркоров опроверг информацию, порочащую репутацию. Однако, как выяснилось, артист никак не отреагировал на претензию Успенской. Адвокат Сенина заявила, что у певца осталось 3 дня, чтобы извиниться.

«Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаем в суд», — высказалась Елена.

Адвокат напомнила, что ранее Киркоров обратился в суд с иском о взыскании с Успенской 10 млн рублей за слово «женоненавистник». По словам Сениной, после встречных оскорблений им с Успенской ничего не оставалось «кроме, как обратиться к нему с досудебной претензией».

Ранее Любовь Успенская встретилась с Филиппом Киркоровым, который судится с ней. Подробности читайте в этой новости.

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