Наталья Фриске объяснила, почему не приедет на прощание с сестрой

Сестра певицы Жанны Фриске, экс-солистка "Блестящих" Наталья рассказала, что не сможет попрощаться со своей двоюродной сестрой Татьяной Гончаренко. Этим знаменитость поделилась в соцсетях.

© friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Нет. Таня в Одессе. К сожалению, не смогу", - заявила Фриске.

Изначально артистка опубликовала фотографию поезда и попросила фанатов догадаться, куда она планирует поехать. Некоторые подписчики предположили, что знаменитость собирается на прощание с родственницей. Однако Фриске не подтвердила эту информацию и заявила, что поедет в Санкт-Петербург на день рождения к другу.

22 мая стало известно, что Татьяны Гончаренко не стало из-за рака. Летом 2022 года Фриске собирала средства на лечение родственницы. Певица говорила о том, что у Татьяны обнаружены метастазы в позвоночнике и печени. Тогда ей нужен был срочный курс химиотерапии. Гончаренко лечилась в Турции, а после пошла на поправку. Но в начале мая 2024 года исполнительница призналась, что сестра находится в плохом состоянии, а метастазы пошли по всему телу.