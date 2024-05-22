Критик Легостаев прокомментировал новый трек Пугачевой

Музыкальный критик и ведущий на телевидении Илья Легостаев оценил новую песню Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой «Ложный стыд». По мнению эксперта, новая композиция получилась не такой, как было в 70-х и 90-х, однако все еще не так плоха.

© Вечерняя Москва

— Алла Борисовна, конечно, поет немного не так, как пела в 70, 80 или 90-е годы. Но тем не менее она смогла подобрать музыкальный материал, который очень соответствует ее настроению, — пояснил Легостаев.

Музыкальный критик добавил, что новый трек Пугачевой хороший и отлично демонстрирует то, чем сейчас занимается Примадонна, передает Teleprogramma.pro.

Недавно Пугачева выпустила новую композицию «Ложный стыд». Она доступна на многих российских платформах, клип на песню также размещен на YouTube. Продюсер Павел Рудченко проанализировал песню Аллы Пугачевой и оценил ее сотрудничество с поддерживающим СВО поэтом Михаилом Гуцериевым.

В апреле к своему 75-летнему юбилею народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню, которая получила название «Я плачу». Трек был написан еще пять лет назад, но появился на музыкальных платформах только в 2024 году.