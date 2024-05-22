Депардье избил «короля папарацци»

Известный актер Жерар Депардье напал на итальянского фотографа Рино Бариллари, известного как «король папарацци». Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в кафе Harry’s Bar, расположенном на Виа Венето в Риме. 75-летний артист вместе с двумя спутницами обедал за столиком на открытом воздухе. Внезапно к ним приблизился 79-летний Рино Бариллари и без разрешения сделал несколько снимков.

После этого звездный папарацци вышел из бара. Одна из женщин последовала за ним на улицу и устроила скандал. Затем на улице появился Депардье и трижды ударил итальянца якобы за то, что тот, раздраженный криками, резко толкнул его спутницу.

Потасовка очень напомнила сцену из «Сладкой жизни», фильма Федерико Феллини начала 1960-х годов, в котором изображен персонаж надоедливого и эксцентричного фотографа, преследовавшего кинозвезд.

Увидеть Депардье и Бариллари на Виа Венето было похоже на «машину времени», рассказал итальянский журналист Джанни Риотта. Он отметил, что гости кафе неоднократно просили фотографа удалиться и не делать снимки, но тот не посчитал нужным удовлетворить просьбы актера и его спутниц.

Актера Жерара Депардье выпустили из-под стражи

По данным газеты, Бариллари за 60 лет карьеры неоднократно попадал в неприятные ситуации. Ему пришлось 163 раза обращаться в отделение неотложной помощи, у него 11 сломанных ребер (из 24) и шрам от ножевого ранения. Кроме того, звезды разбили ему 76 фотоаппаратов.