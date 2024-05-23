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Катя Лель о Пугачевой: «Гениальная женщина»

Певица Катя Лель призналась в беседе с NEWS.ru, что пока не слышала новую песню Аллы Пугачевой.

Певица Катя Лель назвала Пугачеву легендой
© ТАСС

Лель также еще не видела клипа на композицию Пугачевой. На вопрос журналистки, почему Примадонна решила сейчас выпустить песню, артистка назвала коллегу гениальной женщиной и легендой.

«Она — легенда, и это даже не обсуждается. Поэтому, что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», — заявила певица.

21 мая Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд. Новый трек посвящен романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S.» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

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