Будет выпущен неизданный концертный альбом Луи Армстронга

Ранее не издававшийся сборник Louis in London великого джазового музыканта Луи Армстронга выйдет на лейбле Verve Records 12 июля. Релиз включает в себя выступление артиста на BBC 2 июля 1968 года.

В 13-трековую пластинку войдут записи таких песен, как The Bare Necessities, Mack the Knife, Hello, «Dolly!», (Back Home Again) In Indiana, You'll Never Walk Alone, What a Wonderful World, и других, сообщает The Guardian.

Концерт на BBC стал для Армстронга, умершего в 1971-м, последним большим шоу. Получив копию альбома, исполнитель прикрепил к коробке с кассетой записку со словами: «Для фанатов».

