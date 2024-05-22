Барецкий заявил об отмене концертов Михайлова из-за Пугачевой

Концерты певца Стаса Михайлова массово отменяют в Санкт-Петербурге, и это может быть связано с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, заявил в беседе с NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он отметил, что получил такие данные от собственных источников. Барецкий предположил, что Примадонна скоро вернется в Россию.

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Из своих источников я знаю о том, что сейчас в Петербурге массово отменяются концерты Стаса Михайлова. Не знаю точных причин, предполагаю, что это связано с возвращением Пугачевой на родину. Алла Борисовна тоже ведь не лаптем щи хлебает, не пальцем деланная. Может быть, королева вернется скоро, — пояснил шоумен.

Барецкий также заявил, что написал пару песен для Пугачевой. Он выразил надежду, что артистка их исполнит. По словам шоумена, его мечта — чтобы Примадонна выпустила целый альбом с его композициями.

Альбом будет очень искренним. Он будет о России и о личном. Думаю, людям понравится такой альбом. Я не сомневаюсь в том, что она продолжит концерты в России. Конечно, будет тяжеловато, но Алла Борисовна справится. Я готов ее поддержать, — уточнил Барецкий.

Шоумен ранее заявил, что готов усыновить детей Пугачевой в случае ее развода с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, Гарри и Лиза должны остаться с матерью, а отец сможет их иногда видеть. Кроме того, Барецкий заявил, что предвидел разлад в семье Примадонны.